Bandırmaspor olağanüstü genel kurula gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırmaspor olağanüstü genel kurula gidiyor

20.05.2022 14:15
Bandırmaspor olağanüstü genel kurula gidiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun kararı doğrultusunda genel kurulun çoğunluk sağlanması durumunda 6 Haziran'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamada, aksi halde genel kurulun, çoğunluğa bakılmasının aynı yerde 14 Haziran'da yapılacağı ifade edildi.

YORUMLAR
500
Kocaelispor'da Mandjeck'in sözleşmesi feshedildi Kocaelispor'da Mandjeck'in sözleşmesi feshedildi Sakaryaspor teknik direktörlüğüne getirilen İlker Püren'den ilk mesaj Sakaryaspor teknik direktörlüğüne getirilen İlker Püren'den ilk mesaj
Kaynak: AA

Bandırmaspor, Spor Toto, Haziran, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor olağanüstü genel kurula gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne koyulan X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyuna tecavüz etti, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 19:20:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırmaspor olağanüstü genel kurula gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement