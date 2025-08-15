Bandırmaspor, Pendikspor\'dan Galibiyet Bekliyor

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda yarın, Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Bandırmaspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Cinçukuru Onur Göçmez Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular antrenmanı taktik çalışmayla tamamlandı.

Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel, yaptığı açıklamada, geçen hafta ağırladıkları Sakaryaspor ile puanları paylaştıklarını hatırlattı. Bu hafta deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılayacaklarını ifade eden Gürsel, "Bandırmaspor'un hedefi rakip kim olursa olsun, her zaman maçı kazanmaktır. Onun için iyi hazırlandık. İstanbul'a kazanmak için gideceğiz. İnşallah gönlümüzce olur." diye konuştu.

Balıkesir temsilcisinin Brezilyalı santrfor Douglas Tanque de Bandırmaspor'un başarısı için takım arkadaşlarıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını bildirdi.

Şampiyonluk hedefine ulaşmak istediklerini vurgulayan Tanque, "Benim tek hedefim, takım arkadaşlarıma destek olup kulübü üst seviyelere çıkarmak. Bizim takımda kimin gol attığı hiç ama hiç önemli değil. Hedef 3 puan ve her maçı kazanmak" dedi.???????