Bandırmaspor-Sarıyer Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bandırmaspor-Sarıyer Maçına Hazır

Bandırmaspor-Sarıyer Maçına Hazır
06.04.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırmaspor, yarın Sarıyer ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Gürsel, galibiyet hedefinde olduklarını vurguladı.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın sahasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bandırma Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde tekin direktör Mustafa Gürsel yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kontrolü ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alan oyunlarıyla süren antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Teknik direktör Mustafa Gürsel AA muhabirine, her maça ayrı hazırlandıklarını belirterek, "Her maç kendi içinde önemli. Yarın sahamızda Sarıyer ile oynayacağız, Sarıyer de buraya kazanarak geliyor. Güzel bir karşılaşma olacak. İyi çalıştık, rakibimizi analiz ederek son hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah sahaya da yansıtarak kendi seyircimizin önünde kazanarak ayrılmak istiyoruz. Seyircilerimizi destek için yarın stada bekliyoruz." dedi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer maçını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor-Sarıyer Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Hizbullah’ın “İngiliz savaş gemisini hedef aldığı“ iddiası Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

19:13
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:41:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Bandırmaspor-Sarıyer Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.