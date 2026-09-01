Bandırmaspor Teknik Direktörü Arslan'dan Antalyaspor yenilgisi sonrası açıklama: Ligde hak ettiğimiz yerde bitireceğiz - Son Dakika
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Arslan'dan Antalyaspor yenilgisi sonrası açıklama: Ligde hak ettiğimiz yerde bitireceğiz

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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Arslan, "Ligde her maç zor, bunun farkındayız ama içimden gelerek söylüyorum, Bandırmaspor ligi hak ettiği yerde bitirecek. Hiçbir şüphem yok" dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise gol yemeden kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu galibiyet bize çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'de ligin 5. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, "Ligde her maç zor, bunun farkındayız ama içimden gelerek söylüyorum, Bandırmaspor ligi hak ettiği yerde bitirecek." dedi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmaya galibiyet planıyla çıktıklarını belirterek "Oyunun başında yediğimiz gol bize yakışmadı ama ondan sonraki bölümde oyunu tamamen domine ettik. Kapalı bir defansa oynamak kolay değil. İlk yarıdaki oyunumuzdan memnunum. İkinci yarı kırmızı karta kadar iyi oynadık. Yediğimiz kırmızı kartın doğru olduğunu düşünmüyorum. 10 kişi kaldıktan sonra değişiklikler yaptık ama değerlendiremedik. Ligde her maç zor, bunun farkındayız ama içimden gelerek söylüyorum, Bandırmaspor ligi hak ettiği yerde bitirecek. Hiçbir şüphem yok, oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Antalyaspor cephesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçı gol yemeden kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

İyi bir takımı yendiklerini ifade eden Korkmaz, "Ne oynadığını bilen bir takıma karşı kazandık. Bir süreç yaşıyoruz, o yüzden bu galibiyet bize çok iyi geldi. Oyuncularımın hepsini kutluyorum, birinci ligde nasıl mücadele edilmesini sahada gösterdik. Oyunumuzu geliştirip böyle devam ettiğimiz sürece galibiyet güveniyle birlikte daha iyi olacağımızı düşünüyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor Teknik Direktörü Arslan'dan Antalyaspor yenilgisi sonrası açıklama: Ligde hak ettiğimiz yerde bitireceğiz - Son Dakika

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