Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu - Son Dakika
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Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu

02.06.2022 22:23

Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelen İstanbulspor ile Bandırmaspor karşılaşması, İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle bitti. Sarı-siyahlı ekip 17 yıllık aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele edecek.

Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde İstanbulspor ile Bandırmaspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelenin kazananı İstanbulspor oldu.

17 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, 17 yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e döndü. Süper Lig'e çıkan diğer iki takım ise Ankaragücü ve Ümraniyespor olmuştu.

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Sarı-siyahlılara Süper Lig biletini getiren golleri 33'te ve 45+9'da penaltıdan İbrahim Yılmaz kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü ise 45+3'te penaltıdan Philippe Paulin Keny attı.

SÜPER LİG'DE 8 İSTANBUL TAKIMI YARIŞACAK

İstanbulspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Karagümrük, Kasımpaşa, Başakşehir ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'de mücadele edecek 8. takım oldu.

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Son Dakika Spor Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu - Son Dakika
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