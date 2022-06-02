Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu

Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde İstanbulspor ile Bandırmaspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelenin kazananı İstanbulspor oldu.

17 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, 17 yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e döndü. Süper Lig'e çıkan diğer iki takım ise Ankaragücü ve Ümraniyespor olmuştu.

İSTANBULSPOR'U İBRAHİM YILMAZ TAŞIDI

Sarı-siyahlılara Süper Lig biletini getiren golleri 33'te ve 45+9'da penaltıdan İbrahim Yılmaz kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü ise 45+3'te penaltıdan Philippe Paulin Keny attı.

SÜPER LİG'DE 8 İSTANBUL TAKIMI YARIŞACAK

İstanbulspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Karagümrük, Kasımpaşa, Başakşehir ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'de mücadele edecek 8. takım oldu.