Bandırmaspor ve SMS Grup Sarıyer Berabere Kaldı

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Haydar Avcı, Arif Dilmeç
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 79 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 46 Ndongala), Muhammed Gümüşkaya, Abdulkadir Parmak (Dk. 37 Amaral), Kerim Alıcı (Dk. 80 Oğuz Ceylan), Badji (Dk. 80 Mucahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba
SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Eşref Korkmazoğlu, Traore (Dk. 71 Hasan Yeşilyurt), Dembele (Dk. 90 Ömer Bayram), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Oğuzhan Yılmaz, Poko (Dk. 90 Aytaç Kara), Camara (Dk. 80 Enver Kulasın), Silva, Eze (Dk. 80 Batuhan Kör)
Sarı kartlar: Dk. 7 Abdulkadir Parmak (Bandırmaspor), Dk. 65 Eşref Korkmazoğlu (SMS Grup Sarıyer)
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile SMS Grup Sarıyer 0-0 berabere kaldı.
