Bandırmaspor'dan 2026-2027 Sezonu İçin İddialı Hedefler - Son Dakika
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Bandırmaspor'dan 2026-2027 Sezonu İçin İddialı Hedefler

Bandırmaspor\'dan 2026-2027 Sezonu İçin İddialı Hedefler
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Bandırmaspor yönetimi, yeni sezon öncesi basın toplantısında genç ve dinamik kadro hedefini açıkladı. Transferlerin ortak kararla yapıldığını belirten yönetim, hazırlık sürecinde 47 antrenman ve 6 maç oynandığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un yönetimi, 2026-2027 sezonu öncesinde düzenlediği basın toplantısında yeni sezon hedefleri, transfer çalışmaları ve hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya As Başkan Onur Oğuzbeyi, Sportif Direktör Özgür Çelik ve Teknik Direktör Ertuğrul Arslan katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Asbaşkan Onur Oğuzbeyi, yeni sezonun kazasız, sakatlıksız ve başarılı geçmesini temenni ederek, basın mensuplarına sezon boyunca takımı yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

Göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Oğuzbeyi, kongrenin hemen ardından teknik direktör ve transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Ertuğrul Arslan'ın oynatmayı planladığı futbol anlayışından etkilendiklerini ifade eden Oğuzbeyi, fazla alternatif aramadan genç teknik adamla anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.

Transfer politikasında sürdürülebilir bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Onur Oğuzbeyi, genç, gelişime açık ve kulübe ekonomik katkı sağlayabilecek futbolculara yöneldiklerini sözlerine ekledi. Yapılan transferlerin yönetim, teknik heyet ve sportif direktörün ortak kararıyla gerçekleştiğini aktaran Oğuzbeyi, transfer açıklamalarındaki gecikmenin ise kulübün menfaatlerini korumak amacıyla bilinçli olarak tercih edildiğini dile getirdi.

Sportif Direktör Özgür Çelik de yeni sezonda yaş ortalaması daha düşük, dinamik ve rekabetçi bir kadro oluşturduklarını belirterek, takımın büyük ölçüde şekillendiğini, bazı mevkiler için ise transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ise Bandırmaspor gibi köklü bir camianın parçası olmaktan gurur duyduğunu vurgularken, kendisine duyulan güven nedeniyle yönetime teşekkür etti.

22 Temmuz'da göreve başlamalarının ardından yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Arslan, "Bugüne kadar 47 antrenman ve 6 hazırlık maçı oynadık. Transferlerde oyun sistemimize uygun futbolcuları tercih ettik. Bazı bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor ancak mevcut kadroma güvenim tam" dedi.

Ligin ilk haftalarının her zaman zorlu geçtiğini vurgulayan Ertuğrul Arslan, hedeflerinin sadece sonuç alan değil, gelişen oyun anlayışıyla taraftarına keyif veren ve mücadele eden bir Bandırmaspor oluşturmak olduğunu hatırlattı. Genç teknik adam, sezon sonunda takımın ulaşacağı noktayı hep birlikte göreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor'dan 2026-2027 Sezonu İçin İddialı Hedefler - Son Dakika

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