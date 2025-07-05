Bangladeş Bakanı TFF'yi Ziyaret Etti

Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Asif Mahmud Shojib Bhuyain, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Muhammad Mizanur Rahman, Bangladeş Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammad Shahnoor Alam, Dakka Ulusal Spor Konseyi Yardımcı Direktörü Mohammad Saiful İslam, Dakka Yerel Yönetimler görevlisi Ayman Hasan Rahat ile Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlisi Mahfujul Alam da yer aldı.

Başkan Hacıosmanoğlu, Bangladeşli konuklarıyla iki ülke arasında hayata geçirilebilecek ortak projelere yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Görüşme sonrası Hacıosmanoğlu, Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Asif Mahmud Shojib Bhuyain ve beraberindeki heyete üzerlerinde isimlerinin yer aldığı birer A Milli Takım forması hediye etti.