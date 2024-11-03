Banza: Galibiyeti Taraftara Armağan Etmek İstedik

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TRABZONSPOR'lu Simon Banza "Bugün bu maçı kazanmak istedik. Bunun için mücadele de verdik. Taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan etmeyi denedik. Ama maalesef olmadı" dedi.

Süper Lig'in 11'inci hafta maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin Demokratik Kongolu golcüsü Simon Banza basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç olduğunu söyleyen Banza, "Öncelikle iyi bir maç oldu diyebiliriz. Maçtan bahsedecek olursak eğer; bizim adımıza kazanmak istediğimiz bir maçtı. Aslında golleri belki ben attım ama golleri atan ben değilim, takım olarak attık biz o golleri. Bugün maçı kazanmak istedik. Bunun için mücadele de verdik. Taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan etmeyi denedik. Ama maalesef olmadı. Şu an önümüzde bir sonraki maç var. O maçı düşüneceğiz. O maça odaklanacağız ve dinleneceğiz. O maçta çok daha iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız. Maçtan sonra kulübümüzün sayfasında paylaştığı görüntüleri zaten biz de hepimiz de gördük. Hakem kararına tabii ki saygı duymak zorundayız ama zaten herkes görüntünün ne olduğunu, neler olduğunu gördü. Biz de bu konu hakkında artık biliyoruz zaten ne olduğunu, bahsettiğim gibi biz de gördük ama biz de devam etmek zorundayız" şeklinde konuştu.