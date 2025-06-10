Baran Yıldız Newcastle'a Transfer Oldu - Son Dakika
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Baran Yıldız Newcastle'a Transfer Oldu

10.06.2025 18:46
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Gençlerbirliği'nden Newcastle U18 takımına transfer olan Baran Yıldız, gelecekte Avrupa'da oynamak istiyor.

- Gençlerbirliği'nden İngiltere'ye uzanan kariyer: Baran Yıldız

Newcastle U18 takımına transfer olan Baran'ın antrenörü İHA'ya konuştu

ANKARA - Gençlerbirliği U19 formasıyla çıktığı maçlarda ortaya koyduğu başarılı performansla ön plana çıkan Baran Yıldız, Newcastle U18 takımına transfer oldu. Gençlerbirliği Futbol Akademisi Direktörü Seçkin Topçu da eski öğrencisi Baran hakkında İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

Ankara'da doğup büyüyen Baran Yıldız, 2017 yılında Gençlerbirliği altyapısında forma giymeye başladı. Yıldız, 2024 yılında Gençlerbirliği altyapısından Gençlerbirliği U19 takımına geçti. Kırmızı karaların birçok yaş kategorisinde gösterdiği performansla dikkat çeken Yıldız, Galatasaray U17 takımı karşısında hat-trick yapmıştı. Başkent ekibinde toplam 7 gol atan Yıldız, Newcastle U18 takımına transfer oldu. Bu sezon İngiltere'de 4 maçta süre alan Baran, 1 asist ile oynadı. Yıldız'ın yetişme sürecini takip eden Gençlerbirliği Futbol Akademisi Direktörü Seçkin Topçu da İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Çocukların hayalleri Avrupa'da oynamak"

Baran Yıldız'ın dikkat çeken bir oyuncu olduğuna değinen Seçkin Topçu, "Baran'ın sürecini tamamlamaya çalışıyorduk ama artık İngiltere'den bir teklif gelince gitmiş oldu. Çocukların hayalleri Avrupa'da oynamak. Biz de onlara engel olmuyoruz. Bu süreçten sonra artık Süper Lig'deyiz. Çocuklarımız bizde daha uzun süre kalacaklar. İnşallah A takımda oynadıktan sonra gidecekler. Daha önce İrfan Can'ın, Giray'ın, Orhan Şam'ın gittiği gibi A takımda oynadıktan sonra Avrupa'ya ya da dışarıya oyuncu verip, ekonomimizi biraz daha sağlamlaştıracağız" diye konuştu.

"Baran'ı bu kadar takip ettiklerini biz de bilmiyorduk"

Dünyada futbolun ve teknolojinin çok geliştiğini vurgulayan Topçu, "Baran'ı bu kadar takip ettiklerini biz de bilmiyorduk. Baran'ı isteyen, takip eden Türk kulüpler vardı. Menajerlik sisteminin çok gelişmiş olduğunu biliyoruz. Bazen bizim dışımızda da oyunculularımız sunuluyor. Altyapıdan bizimle iletişime geçen Avrupa takımları var. İsimlerini vermek istemiyorum. Teknolojinin ilerlemesiyle bütün maçlarımız Avrupa'da takip ediliyor. Baran da takip edilmiş. Galatasaray maçında İstanbul'da 3 gol atmıştı. Orada son kararı vermişler. Sanırım öyle oldu. O süreci çok iyi bilmiyorum. Ben buradaki oyuncularımın Avrupa'yla başa çıkacak şekilde nasıl gelişeceğiyle ve kendini nasıl tamamlayacağıyla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Baran Yıldız Newcastle'a Transfer Oldu - Son Dakika

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