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Barcelona, Alejandro Balde'nin sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu - Son Dakika
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Barcelona, Alejandro Balde'nin sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu

Barcelona, 20 yaşındaki İspanyol sol bek oyuncusu Alejandro Balde'nin sağ hamstring tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olacağını açıkladı. Balde, Finlandiya'nın Turku kentinde kulübün sağlık personeli Dr. Lasse Lempainen'in gözetiminde ameliyat edilecek.

Barcelona, Alejandro Balde\'nin sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu
27.01.2024 - 14:41,
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Barcelona, 20 yaşındaki İspanyol sol bek oyuncusu Alejandro Balde'nin sağ hamstring tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu.

İspanya La Liga ekibi Barcelona, 20 yaşındaki futbolcusu Alejandro Balde'nin sağ hamstring tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle önümüzdeki günlerde Finlandiya'nın Turku kentinde ameliyat olacağını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Balde'nin kulübün sağlık personeli Dr. Lasse Lempainen'in gözetiminde bir ameliyat olacağını ve ardından yeni bir açıklama yayınlanacağı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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