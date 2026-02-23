Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
23.02.2026 10:03  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
Haber Videosu

Barcelona'nın Başkanı Joan Laporta'nın stadyumda temizlik yaptığı anlar büyük ilgi gördü. Başkanın bu hareketi taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı taraftarlar Laporta'nın bu eylemini takdir ederken, bazıları ise bu durumu sembolik bir mesaj olarak değerlendirdi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, stadyumda temizlik yaparken kameralara yansıdı. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Laporta'nın stat içinde temizlik çalışmalarına katıldığı anlar, kulüp çalışanlarıyla birlikte sahada bulunduğunu gösterdi. Başkanın bu görüntüsü taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

Bazı futbolseverler Laporta'nın sahadaki varlığını takdir ederken, bazıları ise görüntülerin sembolik bir mesaj taşıdığını dile getirdi.

Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
10:20
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
09:25
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise’den açıklama var
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 11:00:03. #7.11#
SON DAKİKA: Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.