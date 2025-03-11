Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona ile milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica karşı karşıya geldi. Müsabaka'nın ilk dakikalarında ilginç anlar yaşandı.

HAKEM MAÇI ERKEN DURDURDU, ORKUN UYARDI

Orkun ve Kerem'in yanı sıra Barcelona'dan Lamine Yamal, mücadele oruçlu olarak başlarken müsabaka öncesinde oruçlu futbolcular için oyunu durdurma kararı alınmıştı. Hakem François Letexier, maçın 7. dakikasında oruçlu futbolcular için oyunu durdurdu. Daha sonra Orkun Kökçü, Fransız hakemi uyardı ve iftar saatinin gelmediğini belirterek molayı erteletti. Bu gelişme üzerine karşılaşma yeniden başladı.

İKİNCİ İFTAR MOLASI

Hakem Letexier, daha sonra 15. dakikada bir kez daha oyunu durdurdu. Bu dakikada milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra yedekteki Zeki Amdouni ile Barcelona'dan Lamine Yamal ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ansu Fati oruçlarını zamanında açtı