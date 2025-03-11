Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi - Son Dakika
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Spor

Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona-Benfica karşılaşması, oruçlu futbolcular için yanlışlıkla 2 kez durduruldu. Müsabakanın hakemi François Letexier, iftar saatinin geldiğini düşünerek 7. dakikada mola işareti yaptı. Portekiz ekibinde forma giyen milli futbolcumuzun Orkun Kökçü'nün uyarısıyla vaktin gelmediğini anlayan Fransız hakem, 15. dakikada bir kez daha iftar molası verdi.

11.03.2025 22:02  Güncelleme: 22:33
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona ile milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica karşı karşıya geldi. Müsabaka'nın ilk dakikalarında ilginç anlar yaşandı.

HAKEM MAÇI ERKEN DURDURDU, ORKUN UYARDI

Orkun ve Kerem'in yanı sıra Barcelona'dan Lamine Yamal, mücadele oruçlu olarak başlarken müsabaka öncesinde oruçlu futbolcular için oyunu durdurma kararı alınmıştı. Hakem François Letexier, maçın 7. dakikasında oruçlu futbolcular için oyunu durdurdu. Daha sonra Orkun Kökçü, Fransız hakemi uyardı ve iftar saatinin gelmediğini belirterek molayı erteletti. Bu gelişme üzerine karşılaşma yeniden başladı.

İKİNCİ İFTAR MOLASI

Hakem Letexier, daha sonra 15. dakikada bir kez daha oyunu durdurdu. Bu dakikada milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra yedekteki Zeki Amdouni ile Barcelona'dan Lamine Yamal ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ansu Fati oruçlarını zamanında açtı

Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi

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Son Dakika Spor Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fahri Sağgül:
    Bizdeki din düşmanı bozuntuları şu habere iyi bakın ve biraz saygılı ve insan olun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi - Son Dakika
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