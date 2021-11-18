Barcelona cephesinden ilginç çıkış! Messi'nin ayrılığına neredeyse zil takıp oynayacaklar

21 yıllık Barcelona kariyerini sonlandırarak sezon başında Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Lionel Messi, Katalan taraftarları üzüntüye boğmuştu. Arjantinli yıldızın takımdan ayrılış sürecine ilişkin Barça cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi.

"ONU BİR YIL ÖNCE GÖNDERSEYDİK BİRAZ PARA KAZANIRDIK"

NTV Spor'un AS gazetesinden aktardığı habere göre; iş insanı ve Laporta yönetimindeki Barcelona'nın finansörlerinden Jose Elias, Messi'nin ayrılık nedenlerini sıraladı. Elias, "Barcelona'da yeni bir takım kurmamız gerekiyordu ve Messi varken bunu yapamazdınız. Barcelona'da olmayacak yaştaydı. Messi'nin sonu belliydi. Geçen yıl olmasa bu yıl ayrılacaktı. Onu bir yıl önce gönderseydik biraz para kazanırdık" dedi.

Jose Elias'ın açıklamalarının devamı şöyle:

"BU HAYATIN KANUNU"

"Barcelona'yı yeniden kazanan bir takım yapmak için Messi sonrası bir proje hazırlamak gerekiyordu. Bir noktada karara varılmalıydı. Bu hayatın kanunu. Messi, Barcelona'da devam etmediği için değil, bir döngüyü bitirmek üzere olduğu için ağladı.

"MESSI'YE PARA YETİŞTİRMEK İÇİN DEVEYE HENDEK ATLATIYORDUK"

Messi'nin Barcelona'da devam etmemesinin üç nedeni vardı. Birincisi kulübün maaş organizasyonuydu. Maaş kesintileriyle yüzleşmek zorunda kaldı. İkincisi ona verecek paramız yoktu. Messi'ye para yetiştirmek için deveye hendek atlatıyorduk. Üçüncüsü de yeni bir takım ve vizyon yaratmalıydık. Messi varken yapamazdık."