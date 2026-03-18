Barcelona Çeyrek Finale Yükseldi

18.03.2026 22:59
Barcelona, Newcastle'ı 7-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçta berabere kaldığı Newcastle United'ı 7 golle geçerek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, Nou Camp'ta Newcastle United'ı konuk etti. İngiltere'de oynanan ve 1-1 tamamlanan eşleşmenin rövanşına ev sahibi 6. dakikada Raphinha'nın golüyle başladı. Newcastle, 17. dakikada Elanga ile eşitliği yakalarken, 1 dakika sonra Marc Bernal, Barcelona'nın 2. golünü kaydetti. Elanga, 28'de kendisinin ve takımının 2. golünü atarken ilk yarı da 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Katalanlar, ikinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyarken 45 ile 61. dakikalar arası 4 gol buldu. Bu bölümde Robert Lewandowski 2, Lamine Yamal ve Fermin Lopez de birer gole imza attı. Raphinha, 72. dakikada kendisinin ikinci, takımının 7. golünü filelere bıraktı. Kalan bölümde başka gol olmazken, Barcelona Devler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid - Tottenham eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti
İsrail güçleri, Kudüs’te ibadet edenlere saldırdı İsrail güçleri, Kudüs'te ibadet edenlere saldırdı
Netanyahu’dan İran’a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu

22:57
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan dorukta
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan dorukta
21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
