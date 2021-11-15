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Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok - Son Dakika

Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok

15.11.2021 19:35
Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok

400 milyon euro serbest kalma bedeliyle Barcelona'ya giden Emre Demir hakkında İngiliz basınından dikkat çeken bir analiz geldi. Analizde Emre'nin oyun stilinin Messi'ye hiç benzemediği, böyle bir beklenti oluşmaması gerektiğinin altı çizildi.

Barcelona'nın 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı, serbest kalma bedelini 400 milyon euro olarak belirlediği 17 yaşındaki Türk futbolcu Emre Demir hakkında İngiliz min.news sitesinde dikkat çeken bir analiz yapıldı.

"MESSİ DEĞİL"

Emre'nin oyuncu profili, özellikleri, istatistikleri baştan aşağı detaylarıyla aktarıldı. Messi kadar yetenekli olmadığı, böyle bir beklenti oluşmaması gerektiği vurgulandı.

Barcelona'da 'Türk Messi' olması beklenen Emre Demir hakkında çarpıcı analiz: Messi ile hiçbir alakası yok

"TEVEZ'E BENZİYOR"

Emre'nin oyun karakteri Messi'ye değil, Carlos Tevez'e benzetildi. Barcelona'da forma giyen Rüştü Reçber ve Arda Turan kadar kendisini ispatlamamış bir kariyerde olmadığı yazıldı.

Barcelona'da 'Türk Messi' olması beklenen Emre Demir hakkında çarpıcı analiz: Messi ile hiçbir alakası yok

"BARCELONA GELENEĞİNDEN FARKLI"

Analizde şu ifadeler de dikkat çekti: Bir forvet oyuncusu değil. Barcelona geleneklerinden biraz farklı oyuncu. Türk Messi demek kesinlikle doğru değil. Emre, forvet yeteneği zayıf olan bir orta saha oyuncusu.

Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok

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Son Dakika Spor Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok - Son Dakika
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