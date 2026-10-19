Barcelona ile Manchester City kayıpsız giderken Bayern, Inter ve Lyon liderliği aldı

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

LaLiga'da Barcelona 9'da 9, Premier Lig'de Manchester City 7'de 7 yaparak zirvede kaldı.

Bundesliga'da Bayern Münih, Serie A'da Inter ve Ligue 1'de Olimpik Lyon liderlikte yer aldı.

Barcelona 9'da 9 yaptı

LaLiga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 5-2 yendi ve yoluna kayıpsız devam etti.

Barcelona'nın gollerini Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia ve Dani Olmo attı. Ev sahibi takımda Valentin Gomez ve Ez Abde'nin golleri yeterli olmadı.

Real Madrid, evinde Sevilla'yı 4-1'lik skorla geçti. Milli futbolcu Arda Güler, mücadelede 78 dakika görev yaptı ve takımının ilk golünü kaydetti.

Atletico Madrid ise Espanyol deplasmanında 1-0 galip gelerek üst üste 5. maçını kazandı.

Ligde Barcelona, 27 puanla zirvedeki yerini korudu. Atletico Madrid 22, Real Madrid 21 ve Real Betis 19 puan topladı.

Manchester City'den 7'de 7

Premier Lig'in 7. haftasında Manchester City, sahasında Ipswich Town'ı Phil Foden ve Erling Haaland'ın (2) golleriyle 3-2 mağlup etti.

Arsenal, Nottingham Forest deplasmanında 1-0 galip gelerek zirve takibini sürdürdü.

Brighton, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Crystal Palace'ı 5-0 yendi ve art arda 4. galibiyetini aldı. Son 4 haftada kalesini gole kapatan ev sahibi takımda milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika görev aldı.

Chelsea'nin Everton'ı 2-0 mağlup ettiği haftada Liverpool ise Brentford'u 2-1 yendi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Fulham'a 1-0 yenildi ve peş peşe 5. maçında puan kaybetti.

Premier Lig'de 7. haftanın ardından Manchester City, 21 puan toplayarak namağlup zirvede yer aldı. Arsenal'ın 18, Brighton'ın 16 puan elde ettiği ligde Hull City ise 9 puanla 9. sırada yer aldı.

Bundesliga'da Bayern Münih zirveye çıktı

Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i Luis Diaz (3), Aleksandar Pavlovic, Michael Olise ve Harry Kane'in attığı gollerle 6-1 yendi.

Zirve takipçisi Borussia Dortmund, Union Berlin deplasmanında 0-0'lık beraberliğe razı oldu ve peş peşe ikinci kez puan kaybetti.

Haftanın öne çıkan maçında Bayer Leverkusen, evinde Freiburg'u 2-1'lik skorla geçti.

Hoffenheim ise Borussia Mönchengladbach deplasmanında 2-1 galip geldi. Konuk ekipte milli futbolcu Ozan Kabak, karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna girdi.

Ligde 14 puanlı Bayern Münih, averajla Borussia Dortmund'un önünde liderlikte yer aldı. Freiburg ve Bayer Leverkusen 13'er puanla iki takımın arkasında sıralandı.

Serie A'da Inter averajla lider

Serie A'da Inter, deplasmanda Bologna'yı Marcus Thuram, Carlos Augusto ve Ange-Yoan Bonny'nin golleriyle 3-1 yendi.

Sezona iyi başlayan takımlardan Lazio, Juventus'a konuk olduğu mücadeleyi 3-0 kazandı. Ev sahibi ekipte Zeki Çelik, 74 dakika görev yaptı.

Ligde zirveyi hedefleyen diğer takımlar, haftayı galibiyetle kapattı. Roma, Genoa'yı 2-0, Milan, Atalanta'yı 3-2 ve Como, Fiorentina'yı 3-1'lik skorla geçti.

Inter, 7 hafta sonunda 19 puan topladı ve averajla Lazio'nun önünde zirvede yer aldı. Roma 17, Milan 15 ve Como 14 puan elde etti.

Ligue 1'de Olimpik Lyon zirvenin sahibi

Ligue 1'in 7. haftasında Olimpik Lyon, sahasında Nice'i Pavel Sulc ve Tanner Tessmann'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İlk üç haftayı galibiyetsiz kapatan Paris Saint-Germain (PSG), Strasbourg'a konuk olduğu mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve arka arkaya 4. maçını kazandı.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Paris, sahasında Rennes'i 4-3 yendi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Lille, evinde Brest ile 1-1 berabere kaldı.

Monaco ise Lorient deplasmanında 1-0 kaybederek sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Olimpik Lyon, 5 takımın 14'er puanla sıralandığı ligde PSG, Paris, Lille ve Monaco'nun önünde averajla zirvenin sahibi oldu.