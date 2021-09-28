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Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e yönelik UEFA soruşturması iptal edildi - Son Dakika

Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e yönelik UEFA soruşturması iptal edildi

28.09.2021 10:09
Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e yönelik UEFA soruşturması iptal edildi, System.String[]

UEFA Temyiz Kurulu, Avrupa Süper Ligi projesine destek veren Barcelona, Juventus ve Real Madrid kulüpleri hakkındaki disiplin soruşturmalarını iptal etti.

UEFA Temyiz Kurulu, Avrupa Süper Ligi projesine destek veren Barcelona, Juventus ve Real Madrid kulüpleri hakkındaki disiplin soruşturmalarını iptal etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA'nın yasal çerçevesinin olası ihlali nedeniyle Barcelona, Juventus ve Real Madrid aleyhine, sözde Süper Lig projesiyle ilgili başlatılan disiplin soruşturması, davalar hiç açılmamış gibi geçersiz ve hükümsüz ilan edilmiştir." denildi.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, nisan ayında ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu. UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Barcelona, Juventus ve Real Madrid haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

Girişime desteğini sürdüren kulüpler konuyu yargıya taşımıştı. 17. Madrid Ticaret Mahkemesi de temmuz ayında UEFA'nın Avrupa Süper Ligi kurucu kulüpleri hakkında açtığı disiplin soruşturmasının sona erdirilmesi, cezaların ve kısıtlamaların iptaline hükmetmişti.

Barcelona, Juventus, Madrid, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e yönelik UEFA soruşturması iptal edildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e yönelik UEFA soruşturması iptal edildi - Son Dakika
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