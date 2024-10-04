Barcelona'nın Golcü Üçlüsü

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BARCELONA'nın ileri üçlüsü; Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal bu sezon şu ana kadar toplam 20 gol atarak Avrupa'nın en golcü üçlüsü olmayı başardı.

Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal üçlüsü birlikte kazanmayı başaran bir formül geliştirerek La Liga ve Şampiyonlar Ligi dahil tüm karşılaşmalarda maç başına ortalama neredeyse iki gol üretmeyi başardılar.

Katalan ekibi Lewandowski 9, Raphinha 6 ve Lamine Yamal 5 golle şu ana kadar üçlüden toplam 20 gol üretti. La Liga'da Lewandowski 7, Rapinha, 5, Yamal 4 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise Lewandowski 2 gol kaydederken, Rapinha ve Yamal ise 1'er kez fileleri havalandırdı.

Barcelona'ya bu anlamda en yakın iki takım ise toplam 15'er golle Borussia Dortmund (Karim Adeyemi, Jamie Gittens ve Serhou Guirassy) ve Bayern Münih ( Harry Kane, Jamal Musiala ve Serge Gnabry) oldu.