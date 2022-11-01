Barcelona'nın kaptanı Pique'nin otelinin bahçesinde 250 büyük mezar bulundu! Arkeologlardan açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Barcelona'nın kaptanı Pique'nin otelinin bahçesinde 250 büyük mezar bulundu! Arkeologlardan açıklama geldi

01.11.2022 16:56

Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin, İspanya'nın Malaga kentinde satın aldığı otelin bahçesinde yapılan kazıda 250 mezar bulunması büyük şaşkınlık yarattı. Alanı kazan işçiler gördükleri manzara karşısında şoke olurken olay yerine gelen ve mezarları inceleyen arkeolog Alberto Cumpian yaptığı açıklamada, "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğunluğu boştu." ifadelerini kullandı.

Futbolculuğunun son dönemlerine gelirken saha dışı olaylarla sık sık gündeme gelen Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique, son olarak Malaga'da satın aldığı otelin bahçesinde bulunan toplu mezarla çok konuşuldu.

250 MEZAR BULUNDU

Marca'da yer alan haberde, Barcelona'nın deneyimli stoperi Pique, 2015 yılında 20 milyon dolar yatırım yaparak Malaga'daki Costa del Sol bölgesinde bir otel almıştı. Dünyaca ünlü futbolcunun otelinin bahçesini kazan işçiler, 250 mezar buldu.

Gerard Pique'nin otelinin bahçesini kazan işçiler gördükleri manzara karşısında şoka girdi

"BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BOŞTU"

İşçiler gördükleri manzara karşısında oldukça şaşırırken olay yerine inceleme yapmak için gelen arkeolog Alberto Cumpian açıklamasında; "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğunluğu boştu. Muhtemelen mezarlar hiç kullanılmıştır. Kullanılacak kadar değerli değillerdir." dedi.

YORUMLAR
500
Yeşilçam'ın efsane jönü Kenan Kalav sevgilisiyle yeni yaşını kutladı Yeşilçam'ın efsane jönü Kenan Kalav sevgilisiyle yeni yaşını kutladı

Gerard Piqué, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona'nın kaptanı Pique'nin otelinin bahçesinde 250 büyük mezar bulundu! Arkeologlardan açıklama geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın cezasında indirime gitti! Galatasaraylı oyuncu, Beşiktaş derbisinde sahada olacak
16:44 Şarkıcı Begüm Polat, konser sonrası hayranına "Kalçamın fotoğrafını çektin mi, çekmedin mi?" diye sordu
16:35 Kapıda kalan vatandaş, çilingir çağırmak yerine kapıyı kedisine açtırdı! İşte sosyal medyada gündem olan video...
16:25 Aydın'da doğan "yılan bebek" günlerce gündem olmuştu! İşte son hali...
16:19 Barcelona'nın kaptanı Pique'nin otelinin bahçesinde 250 büyük mezar bulundu! Arkeologlardan açıklama geldi
16:09 WhatsApp'a yeni özellik! Not defteri olarak kullanılabilecek
15:47 Köprüden atlayan eski sporcu için Galatasaray'dan açıklama! Parasını alamadığı için mi intihar etti?
15:44 11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan ağızları açık bırakan itiraf: İyi ki yaşamamış
15:37 Şiddet uygulayan kocasını öldürdü! 2 çocuk annesi kadın beraat etti
12:37 Bitlis'i tedirgin eden olay! Sokak köpeklerinin ısırdığı 2 çocuk kuduz oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 17:02:36. #1.12#
SON DAKİKA: Barcelona'nın kaptanı Pique'nin otelinin bahçesinde 250 büyük mezar bulundu! Arkeologlardan açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement