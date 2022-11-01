Barcelona'nın kaptanı Pique'nin otelinin bahçesinde 250 büyük mezar bulundu! Arkeologlardan açıklama geldi

Futbolculuğunun son dönemlerine gelirken saha dışı olaylarla sık sık gündeme gelen Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique, son olarak Malaga'da satın aldığı otelin bahçesinde bulunan toplu mezarla çok konuşuldu.

250 MEZAR BULUNDU

Marca'da yer alan haberde, Barcelona'nın deneyimli stoperi Pique, 2015 yılında 20 milyon dolar yatırım yaparak Malaga'daki Costa del Sol bölgesinde bir otel almıştı. Dünyaca ünlü futbolcunun otelinin bahçesini kazan işçiler, 250 mezar buldu.

"BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BOŞTU"

İşçiler gördükleri manzara karşısında oldukça şaşırırken olay yerine inceleme yapmak için gelen arkeolog Alberto Cumpian açıklamasında; "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğunluğu boştu. Muhtemelen mezarlar hiç kullanılmıştır. Kullanılacak kadar değerli değillerdir." dedi.