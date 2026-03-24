Barcelona\'nın yıldızı Kounde\'den Galatasaray için flaş sözler

Galatasaray taraftarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde oluşturduğu atmosfer tüm dünyada ilgi çekmişti.

KOUNDE'DEN GALATASARAY'A ÖVGÜ

Galatasaray taraftarına dünyanın dört bir yanından övgüler gelirken, son olarak Barcelona'nın Fransız sağ beki Jules Kounde de katıldığı bir yayında Galatasaray taraftarından övgüyle bahsetti.

"ATMOSFER FENAYMIŞ!"

27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma karşı hiç oynamasa da stadyumda iyi bir atmosferin olduğunu duyduğunu söyleyerek, "Galatasaray'la karşılaşmadım ama takımda onlarla maç yapmış oyuncular var. Duyduğuma göre atmosfer fenaymış. Kendinizi bile duyamıyormuşsunuz" yorumunda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kounde, çıktığı 40 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.