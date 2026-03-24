Barcelona\'nın yıldızı Kounde\'den Galatasaray için flaş sözler

Galatasaray taraftarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde oluşturduğu atmosfer tüm dünyada ilgi çekmişti.
Galatasaray taraftarına dünyanın dört bir yanından övgüler gelirken, son olarak Barcelona'nın Fransız sağ beki Jules Kounde de katıldığı bir yayında Galatasaray taraftarından övgüyle bahsetti.
27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma karşı hiç oynamasa da stadyumda iyi bir atmosferin olduğunu duyduğunu söyleyerek, "Galatasaray'la karşılaşmadım ama takımda onlarla maç yapmış oyuncular var. Duyduğuma göre atmosfer fenaymış. Kendinizi bile duyamıyormuşsunuz" yorumunda bulundu.
Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kounde, çıktığı 40 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)