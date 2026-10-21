Barcelona, PSG maçında sakatlanan Dani Olmo'nun 1 ay forma giyemeyeceğini açıkladı

Barcelona, PSG maçında sakatlanan Dani Olmo'nun 1 ay forma giyemeyeceğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barcelona, PSG ile dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında rakibiyle çarpışan Dani Olmo'nun sol uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. İspanyol kulübü, oyuncunun yaklaşık bir ay forma giyemeyeceğini belirtti.
İspanya'nın Barcelona kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan PSG maçında sakatlanan Dani Olmo'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
İspanyol ekibinin açıklamasında, Dani Olmo'nun Paris Saint-Germain maçında rakibiyle çarpışması sonucu sol uyluk kasında sakatlık yaşadığı belirtildi.
Açıklamada, oyuncunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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