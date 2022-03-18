Barcelona Teknik Direktörü, Kerem Aktürkoğlu için ayrı parantez açtı: Özel önlem aldık - Son Dakika
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Barcelona Teknik Direktörü, Kerem Aktürkoğlu için ayrı parantez açtı: Özel önlem aldık

18.03.2022 00:46
Barcelona Teknik Direktörü, Kerem Aktürkoğlu için ayrı parantez açtı: Özel önlem aldık

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray maçı sonrası önemli açıklamalara yer verdi. Xavi, "Kerem Aktürkoğlu çok iyi oyuncu. Birebirlerde çok etkili. Özel yetenekleri var." ifadesine yer verdi.

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1 yenerek saf dışı bırakan Barcelona'da teknik direktör Xavi, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren İspanyol hoca, Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açtı.

Xavi'nin açıklamaları şöyle:

"PEDRİ MUHTEŞEM BİR GOL ATTI"

"Çok iyi savunma yaptılar ve bizim bu maçı kazanmamızın çok büyük değeri var. Oyuncularımı tebrik ederim çünkü nasıl ve ne zaman atak yapacaklarını biliyorlar. Bu çalışma ve çabaları için çok mutluyuz. Pedri muhteşem bir gol attı ve harikaydı. Bundan da daha fazlasını yapabilir, daha 19 yaşında. Pique bana koşarken canının yandığını ve rahatsız olduğunu söyledi. Bu yüzden onu oyundan almak zorunda kaldım.

"MERKEZDE İYİYDİK"

İyi bir dönem geçiriyoruz. Uzun süredir maç kaybetmedik ama şimdi Bernabeu'ya gidiyoruz. Bunun ne kadar zorlayıcı olacağını biliyoruz ancak iyi bir maç çıkarma niyetiyle oraya gideceğiz. İlk maça göre ikinci maçta çok daha iyi oynadık. Daha sabırlı ve kişilikli oynadığımızı söyleyebilirim. Her iki maçta da rakipten üstündük ve doğal olarak çeyrek finale biz çıktık. Bence iyi oynuyorduk. Merkezde iyiydik. Açık alanlar yaratmak gerekiyordu. Oyuna derinlik katmamız gerekiyordu. İlk yarıda Galatasaray'dan daha iyiydik zaten. Oyuna derinlik katarak devam ettik.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ÖZEL YETENEKLERİ VAR"

Kerem'e dikkat ettik. Galatasaray'ın en iyilerinden biriydi. Özel önlemler aldık. Kerem Aktürkoğlu çok iyi oyuncu. Birebirlerde çok etkili. Özel yetenekleri var. Atmosfere gelince, buraya çok geldim. Nasıl olacağını iyi biliyordum. Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyanslardan biriydi. Buna göre hazırlandık. Geri düşmemize rağmen iyi tepki verdik. Atmosfer mükemmeldi. Nasıl tepki vermemiz gerektiğini biliyorduk."

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona Teknik Direktörü, Kerem Aktürkoğlu için ayrı parantez açtı: Özel önlem aldık - Son Dakika


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