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Barcelona, THY Avrupa Ligi'ndeki El Clasico'da Real Madrid'i deplasmanda yendi - Son Dakika

Barcelona, THY Avrupa Ligi'ndeki El Clasico'da Real Madrid'i deplasmanda yendi

12.02.2022 00:45
Barcelona, THY Avrupa Ligi'ndeki El Clasico'da Real Madrid'i deplasmanda yendi

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Barcelona basketbol takımı, deplasmanda Real Madrid'i 86-68 mağlup ederek lider oldu.

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Barcelona basketbol takımı, deplasmanda Real Madrid'i 86-68 mağlup ederek lider oldu.

Basketbolda İspanya'nın iki büyük takımını karşı karşıya getiren ve El Clasico olarak adlandırılan, Avrupa Ligi'nin zirvesindeki karşılaşma baştan sona Barcelona'nın üstünlüğünde geçti.

İlk çeyrekte yakaladığı 28-8'lik skor avantajını korumayı başaran Barcelona, ilk periyodu 52-31 önde kapattı.

Ev sahibi Real Madrid hücumda daha etkili olduğu 3. periyodun sonunda farkı 16'ya (71-55) indirdi.

Son periyotta oyun disiplinini koruyan Barcelona sahadan 86-68 galip ayrıldı.

Barcelona'da ilk sezonunu geçiren milli basketbolcu Sertaç Şanlı, 13 dakika 53 saniye oyunda kalıp 5 sayı kaydetti.

Kovid-19 salgınından dolayı birer maçı eksik olan ve 20'şer galibiyeti bulunan her iki takımdan Barcelona averajla liderliğe yükseldi.

Diğer yandan Real Madrid, bu sezon Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı maçlarda ilk yenilgisini aldı.

Felipe Reyes efsaneler arasına girdi

Real Madrid'de 2004-2021 yıllarında oynadıktan sonra basketbol kariyerini sonlandıran 41 yaşındaki Felipe Reyes, El Clasico öncesinde "Avrupa Ligi'nin Efsanesi" unvanını aldı. Reyes, Ramunas Siskauskas, Theodoros Papaloukas, Dimitris Diamantidis, Mirsad Türkcan, Juan Carlos Navarro ve Sarunas Jasikevicius'dan sonra bu unvanı alan 7. basketbolcu oldu.

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Türk Hava Yolları, Real Madrid, El Clasico, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barcelona, THY Avrupa Ligi'ndeki El Clasico'da Real Madrid'i deplasmanda yendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Barcelona, THY Avrupa Ligi'ndeki El Clasico'da Real Madrid'i deplasmanda yendi - Son Dakika
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