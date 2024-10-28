Barış Alper: Serimiz Devam Ediyor

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Serimiz devam ediyor, bunu bozmaya niyetimiz yok" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında derbide Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Galibiyetten dolayı mutluluklarını dile getiren Yılmaz, "Öncelikle çok mutluyuz. Cumhuriyet Bayramımız da kutlu olsun. Serimiz devam ediyor, bunu bozmaya niyetimiz yok. Gerçekten çok iyi bir mücadele vardı saha içerisinde. Çok da güzel bir atmosfer vardı. Taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu.

"Eleştiriler beni çok ilgilendirmiyor, sadece performansıma bakıyorum"

Performansının düştüğüne dair eleştirilerle ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Eleştiriler tabii ki de olacaktır. Bunlar beni çok ilgilendirmiyor açıkçası. Ben sadece kendi performansıma bakıyorum. Kendime çok vakit ayırıyorum. Çok yoğun bir sezondan geçtim ama Galatasaray'da oynadığım sürece eleştiriler olacaktır. Kendi açımdan hiçbir sıkıntı görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hocamızın güveni bizim için çok önemli"

Derbiye sol bek başlayıp sağ bek bitirmesi ve birçok farklı mevkide görev alabilmesiyle alakalı konuşan başarılı futbolcu, "Burası Galatasaray. Bu formanın yükü çok fazla. Hocam bana şans veriyor. Ben hırslı bir çocuğum. Hiçbir zaman korkmadım. Mücadele etmeniz lazım. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. Bugün bana sağ bek, yarın sol bek der ama ben hücum oyuncusuyum. Hocamın kararı. Hocam da iki gün önce bir operasyon geçirdi. Ona da geçmiş olsun diyorum. Burada bizi yalnız bırakmadı, bizimle beraber oldu. Çok farklı bir hoca. Onun güveni bizim için çok önemli" sözlerini kaydetti.

"İyi bir Barış Alper Yılmaz imajı vermek istiyorum"

Geçtiğimiz günlerde oynanan Elfsborg maçında oyundan çıkarken kameralara yansıyan görüntüsüne ilişkin konuya açıklık da getiren milli oyuncu, "Oyundan çıktığımda kenara doğru gelirken bir kardeşimize forma vermek istedim, içimden geldi. O sıra geçerken de güvenlik ağabeyimizle tartıştım. Gerçekten aklım almıyor. Farklı bir şeye yormuşlar. Bizi örnek almaya çalışan çok sayıda kardeşimiz var. İmajımı kötülemeye çalışıyorlar. Ama benim çok umurumda değil. Ben onlara iyi bir Barış Alper Yılmaz imajı vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Kerem gol attıkça biz de burada çok mutlu oluyoruz"

Portekiz ekibi Benfica'da gollerine devam eden eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de açıklama yapan 24 yaşındaki futbolcu, "Kerem'in maşallahı var, gerçekten çok iyi ilerliyor. O gol attıkça biz de burada çok mutlu oluyoruz. Herkesin kendi hayalleri, hedefleri var. O da peşinden devam ediyor. Gerçekten onun adına çok seviniyoruz" sözlerini dile getirdi.

Son olarak yorgunluğuyla ilgili yapılan yorumların sorulması üzerine de konuşan Barış Alper Yılmaz, "Yoğun bir tempodan çıktım. Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Tabii ki de biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Gerçekten kolay değil. Üst üste maçlar oynuyoruz. Bu süreçte çok dinlenmeye çalışıyorum açıkçası. Dinleneceğiz ve devam edeceğiz bir şekilde" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL