Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem - Son Dakika
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Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem

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Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'dan oğlunun geleceğiyle ilgili açıklama geldi. Takım ismi veremeyeceğini belirten baba Yılmaz, Barış Alper'in Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

05.01.2025 17:05
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Galatasaray forması giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, oğlunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ve kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YAPMASI GEREKENİ YAPTI"

"Barış Alper'in performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Maç içinde bir taç pozisyonu oldu. Hakeme 'top benden çıktı' dedi ve taç atışını Göztepe kullandı. Bir baba olarak ne hissettiniz?" sorusuna yanıt veren Yüksel Yılmaz, "Ahlaki boyutu, bu onun terbiyesi. Yapması gereken oydu ve onu yaptı" ifadelerini kullandı.

"KAFASINDA AVRUPA VAR"

Tivibu Spor'a konuşan Baba Yılmaz, "Barış Alper'i hayal ettiğiniz yer neresi?" sorunu da "Bütün futbolcuların kafasında Avrupa var. Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun" cevabını verdi.

BARIŞ ALPER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarda 22'si ilk 11 olmak üzere 25 maça çıktı. Barış Alper, bu karşılaşmalarda 9 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösrerilen 25 yaşındaki milli futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Barış Alper Yılmaz\'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem

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Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser:
    şişirilmiş balon immobile bunu boşunaTokat manyağı yapmadı 8 125 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    eveeett Ferhat eser Çelikk gibi tescilli futbol cahili yaratıkların arasına hoşgeldin Serkan Yalçın takibimzdesin 104 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bunu 1 lig takımı almaz ellerinde patlar 4 72 Yanıtla
  • monşer null:
    Bitmiş Türkiye Ligi'nde Oynar, Denyoo Beş Para Etmez 6 38 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Barış Alper 100 milyon euro 30 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Olmayan Ligi'n Kepazesi Burada Gavatsaray 3 32 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    bu ahlak yoksunu kim alır zaten layık olduğu yerde dir 2 27 Yanıtla
  • Ali Veli:
    avrupada yapamaz. sıradan bir topçu olur. ve döner 0 18 Yanıtla
  • Vadaa:
    denyol ya bak 100 milyon yazmış ahahahah 1 2 Yanıtla
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