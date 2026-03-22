22.03.2026 22:13
Sezon başında Suudi Arabistan'dan teklifler alan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor. Milli oyuncuya bu kez İngiliz ve İtalyan kulüpleri kanca takmış durumda.

Sezon başında Suudi Arabistan'dan yıllık 10 milyon Euro'luk maaş teklifi alan ve takımdan ayrılmayı planlayan Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'a gösterdiği başarılı performansın ardından talipler artıyor.

İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TALİP

Özellikle Devler Ligi arenasında müthiş bir form grafiği yakalayan milli oyuncuya bu kez İngiliz ve İtalyan takımları göz dikti. İngiltere'den Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United'ın, İtalya'dan da Juventus ve Sassuolo'nun 25 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği belirtildi.

GALATASARAY ŞİMDİLİK SATMAK İSTEMİYOR

Barış Alper Yılmaz'ı şu an için satma düşüncesi olmayan sarı-kırmızılı yönetimin, milli oyuncuyu Dünya Kupası'nda göstereceği performansla daha fazla bir bonservis ile satma düşüncesinde olduğu öğrenildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Altıntaş Mehmet Altıntaş:
    Bu çöpü kim ne yapsın qk şişme balon yerden kalktığı yok 4 5 Yanıtla
  • ozcan1974 ozcan1974:
    ????????????????kesin öyledir 5 1 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Boş.isler neticeye bakalim 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
