Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi - Son Dakika
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Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi

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Sezona istediği gibi başlayamayan ve Galatasaray ile A Milli Takım'daki performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Barış Alper Yılmaz'ın moralinin oldukça bozuk olduğu öğrenildi. Milli futbolcunun durumuna kayıtsız kalmayan Okan Buruk, öğrencisine birkaç günlük özel izin verdi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sezona sıkıntılı bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansın ardından A Milli Takım'da da etkisiz kalan 26 yaşındaki futbolcu, zor günlerden geçiyor. Son olarak A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesindeyken sarı kart gören Barış Alper, cezalı duruma düştü.

MİLLİ TAKIM KAMPINDAN AYRILDI

Gördüğü sarı kart nedeniyle İtalya karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından izinli olarak ayrıldı. Üst üste yaşanan gelişmelerin ardından milli futbolcunun moralinin oldukça bozuk olduğu belirtildi.

Barış Alper'in o halini gören <a class='keyword-sd' href='/okan-buruk/' title='Okan Buruk'>Okan Buruk</a> anında devreye girdi

OKAN BURUK DURUMA EL ATTI

Barış Alper'in içinde bulunduğu durumu gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, öğrencisi için harekete geçti. Tecrübeli teknik adam, moral olarak iyi durumda olmayan Barış Alper Yılmaz'a özel izin verdi.

BİRKAÇ GÜN DİNLENECEK

Barış Alper Yılmaz'ın verilen izin kapsamında birkaç gün dinleneceği öğrenildi. Milli futbolcu, kısa süreli iznin ardından yeniden Kemerburgaz'a dönerek Galatasaray'la çalışmalarına başlayacak.

Barış Alper YılmazGalatasarayMilli TakımOkan BurukSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi - Son Dakika
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