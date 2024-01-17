Bartın Belediye Başkanı Şenel Sarı\'yı Tebrik Etti

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırınıoğlu, Bartın'da gerçekleşen Okul Sporları Gençler Para Yüzme İl Şampiyonasında 5 altın madalya kazanan Şenel Sarı'yı tebrik etti

Başkan Fırıncıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilimizde düzenlenen Okul Sporları Gençler Para Yüzme İl Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan ve Bartın Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Şenel Sarı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Fırıncıoğlu, "Kulüp sporcumuz Şenel Sarı S8 kategorisinde; 50 metre serbest stilde il birincisi, 100 metre Serbest stilde il birincisi, 50 metre sırt üstü il birincisi, 100 metre sırt üstü il birincisi ve 50 metre kelebek stil il birincisi olarak, 5 altın madalya kazandı. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bu başarısıyla bizleri gururlandıran spor kulübümüz Mart ayında Eskişehir ilinde yapılacak olan Para Yüzme Türkiye Şampiyonasına hazırlığına güçlü bir şekilde devam ediyor. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - BARTIN