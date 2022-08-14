BARÜ öğrencisi Berfin Altun'dan gümüş madalya - Son Dakika
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BARÜ öğrencisi Berfin Altun'dan gümüş madalya

14.08.2022 13:15
BARÜ öğrencisi Berfin Altun'dan gümüş madalya

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berfin Altun, 5. İslami Dayanışma Oyunları halter müsabakalarında 64 kiloda gümüş madalya aldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berfin Altun, 5. İslami Dayanışma Oyunları halter müsabakalarında 64 kiloda gümüş madalya aldı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları halter müsabakalarında mücadele eden Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berfin Altun önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar 64 kiloda yarışan genç milli sporcu toplamda 240 kilo kaldırarak ikincilik kürsüsüne çıktı.

Böylece Berfin Altun'un halterde elde ettiği dereceyle birlikte BARÜ'lü sporcuların aldığı madalya sayısı 3'e çıktı. Milli sporculardan Buse Tosun ile Zeynep Yetgil güreşte altın madalya almıştı.

Elde edilen başarılardan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Nitelikli öğrenme alanları ve kaliteli eğitim ortamı ile çok sayıda milli sporcunun tercihi olan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Buse Tosun ve Zeynep Yetgil'den sonra Berfin Altun da 5. İslami Dayanışma Oyunlarında elde ettiği başarıyla göğsümüzü kabarttı. Sadece ulusal müsabakalarda değil, uluslararası müsabakalarda da adından bahsettiren genç sporcumuz, gelecekte ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini göstermiş oldu. Bu düşüncelerle gümüş madalya alan milli haltercimizi tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BARÜ öğrencisi Berfin Altun'dan gümüş madalya - Son Dakika

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