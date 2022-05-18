Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Dünya ikincisi oldu - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Dünya ikincisi oldu

18.05.2022 17:38
Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Dünya ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Hasan Engin, 52 ülkeden sporcunun katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Hasan Engin, 52 ülkeden sporcunun katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

İstanbul'da düzenlenen ve 52 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası tamamlandı. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Hasan Engin, 91 kilo k1 branşında göz dolduran bir performans sergiledi. 4 müsabakanın ikisini nakavt ve ikisini puanla tamamlayan Engin, Dünya ikincisi olmayı başardı. Hasan Engin elde ettiği başarıyla ülkemizi Antalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonasında da temsil etmeye hak kazandı.

Bartın Üniversitesinin mezunlarıyla birlikte büyük bir aile olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, "Öğrenciliği döneminde aldığı madalyalarla bizleri gururlandıran Hasan Engin, başarılarına yenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor. Bizler de böylece her geçen gün büyüyen ve gelişen üniversitemizde nitelikli gençler yetiştirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. En önemli bileşenimiz olan mezunlarımızla iletişimi koparmadan, başarılarının bir ömür boyu sürmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle Dünya ikincisi olarak bizleri bir kez daha gururlandıran mezunumuz Hasan Engin'i en kalbi duygularla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Dünya ikincisi oldu
Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Dünya ikincisi oldu
Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Dünya ikincisi oldu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Dünya ikincisi oldu - Son Dakika


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