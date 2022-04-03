Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, Avrupa ikincisi oldu

03.04.2022 11:32
Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, Avrupa ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında gümüş madalya almayı başardı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında gümüş madalya almayı başardı.

Farklı branşlarda onlarca milli sporcunun öğrenimine devam ettiği Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Sadece öğrencilerinin değil mezunlarının da yeni başarılara koştuğu Bartın Üniversitesinde, son olarak Buse Tosun Çavuşoğlu gurur duyulacak bir başarıya imza attı.

Buse, Macaristan başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonasında çeyrek finalde Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva'yı 4-3, yarı finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 yenerek yarı finale yükseldi. Avrupa şampiyonalarında ilk kez finalde mücadele eden Buse, Alman Anna Carmen Schell ile karşılaşmasının ardından gümüş madalyaya uzandı.

Aldığı başarılardan dolayı Buse'yi tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesinin genç sporcularından yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Öğrenciliği döneminde aldığı madalyalarla bizleri gururlandıran Buse Tosun Çavuşoğlu, başarılarına yenilerini ekliyor. Daha önce Dünya üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunan değerli mezunumuz, şimdi ise Avrupa ikinciliği elde ederek bizleri gururlandırdı. Bu düşüncelerle Buse Tosun Çavuşoğlu'nu en kalbi duygularla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlama noktasında gayret gösteren başta Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan olmak üzere akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika


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