Bartın Üniversitesi, Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 8 madalyayla birinci oldu - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi, Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 8 madalyayla birinci oldu

28.03.2022 12:30
Bartın Üniversitesi, Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 8 madalyayla birinci oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Ağrı'da düzenlenen Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 8 madalya kazanarak takım halinde birinci oldu.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Ağrı'da düzenlenen Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 8 madalya kazanarak takım halinde birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca 25- 27 Mart'ta Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada farklı illerden 270 sporcu mücadele etti.

Şampiyonaya katılan Bartın Üniversitesi öğrencilerinden Zeynep Makbule Akyüz 4 altın, Dursun Ali Çapoğlu 2 altın ve bir gümüş, Mahmut Cin ise bronz madalya kazandı.

Böylece wushu kung fu taolu kadınlarda 4 altın madalyayla takım halinde birincilik, taolu erkeklerde ise 2 altın, bir gümüş ve bronz madalyayla ikincilik elde edildi.

Bartın Üniversitesi, 6'sı altın toplam 8 madalyayla wushu kung fu kategorilerinde birinci oldu.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içi hem de yurt dışında sayısız başarıya imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sporcularımız, Bartın Üniversitesi ailesinin bir bileşeni olarak göğsümüzü kabarttı. Sürdürülebilir gelişim hedeflediğimiz yolculuğumuzda elde edilen yeni başarılar, geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Bu düşüncelerle bizleri gururlandıran genç sporcularımızı başarıları dolayısıyla tebrik ediyorum. Ayrıca, öğrencilerimizin gelişimlerine yönelik olarak gösterdikleri gayretler dolayısıyla tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum."

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Judo ve halter branşlarında Türkiye 3'üncülüğü elde ettiler Judo ve halter branşlarında Türkiye 3'üncülüğü elde ettiler Bartın Üniversitesi öğrencisi Mahmut Cin, Türkiye üçüncüsü oldu Bartın Üniversitesi öğrencisi Mahmut Cin, Türkiye üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi, Türkiye, Wushu, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bartın Üniversitesi, Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 8 madalyayla birinci oldu - Son Dakika


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