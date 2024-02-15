BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Kaan Kahriman Avrupa Halter Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonasında 67 kiloda altın madalya kazandı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında 67 kiloda mücadele eden Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kaan Kahriman önemli bir başarı elde etti. Milli halterci koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, Kaan'ı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, BARÜ'lü milli sporcu Kaan Kahriman'ı başarısı dolayısıyla kutladı. Bir mesaj yayımlayan Bakan Bak, "Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan milli haltercimiz Kaan Kahriman'ı kutluyorum. Genç sporcularımızın başarıları bizleri ayrıca memnun ediyor ve gururlandırıyor. İnanıyorum ki genç sporcularımızın bu başarıları, kendilerinden sonra gelecek sporcularımız için de önemli bir ilham kaynağı olacak ve Türk sporunu bir adım daha öteye taşıyacaktır. Milli sporcumuz Kaan Kahriman başta olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyor, milli haltercimizin başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
"Türk Sporuna değer katmaya devam ediyoruz"
Aldığı başarılardan dolayı Kaan Kahriman'ı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "24 farklı branşta milli sporcunun bulunduğu Üniversitemizde sürdürülebilir bir gelişim göstererek her geçen gün kendimizi yeniliyor ve yeni başarılarla geleceğe yürüyoruz. Türk Sporuna değer katma hedefinde elde edilen başarılarla gelecek adına daha da motive oluyoruz. Bu düşüncelerle başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Avrupa şampiyonu olan öğrencimiz Kaan Kahriman'ı tebrik ediyorum. Gayretleriyle yarınlarımızı inşa ve ihya edecek olan gençlerimizi geleceğe hazırlayan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan'a ve tüm insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek daha iyiye ulaşmamız doğrultusunda teşvik eden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Osman Aşkın Bak'a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'ın şahsında tüm YÖK üyelerimize verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Kaan Kahriman, 2022 yılındaki Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonasında koparmada altın, toplamda ise bronz madalya; 2023 yılındaki Avrupa Halter Şampiyonasında ise koparmada gümüş toplamda ise bronz madalya kazanmıştı. - BARTIN
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