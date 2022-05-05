Başak Koleji, Türkiye İkincisi oldu - Son Dakika
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Başak Koleji, Türkiye İkincisi oldu

05.05.2022 11:04
Başak Koleji, Türkiye İkincisi oldu

2021-2022 sezonunda, Aydın Okullar Arası Küçük Kızlar Voleybol il ikincisi olan ve ardından da Mart ayı içinde Denizli'deki bölge şampiyonasında ve 1-5 Nisan tarihleri arasında da Konya'daki Yarı Final Müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanan Özel Başak...

2021-2022 sezonunda, Aydın Okullar Arası Küçük Kızlar Voleybol il ikincisi olan ve ardından da Mart ayı içinde Denizli'deki bölge şampiyonasında ve 1-5 Nisan tarihleri arasında da Konya'daki Yarı Final Müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanan Özel Başak Koleji, kıyasıya geçen mücadelenin ardından Türkiye ikincisi oldu.

25-30 Nisan tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birbirinden zorlu takımlarla mücadele eden Özel Başak Koleji, ikinci gün Samsun ve Tekirdağ, üçüncü gün ise İzmir temsilcilerini mağlup etti. Final maçını ise Tokat temsilcisi Fevzi Çakmak Ortaokulu ile yapan Özel Başak Koleji, çekişmeli geçen mücadelede başarılı bir performans sergilese de rakibine mağlup oldu. Çekişmeli geçen müsabakanın ardından Aydın temsilcisi şampiyonayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Final müsabakasından sonra düzenlenen kupa töreninin ardından bir değerlendirme yapan Takım Antrenörü Ünal Demir, "Çok ama çok mutluyum. Günlerce, aylarca yapılan çalışmaların, verilen emeklerin karşılığının Türkiye 2'ncisi olarak alınmış olduğunu görmek harikulade bir şey. Türkiye genelindeki 6 bin okulun arasından 105 takımın katıldığı bu zorlu ve her merhalesi ayrı hikayelerle dolu yolculukta bölge müsabakaları, yarı final grubu ve Türkiye Şampiyonası'nda oynadığımız müsabakaların tamamını bir set dahi vermeden 2-0'lık setlerle kazanmış olmak ise bizim için en az Türkiye 2'ncisi olmak kadar gurur verici. Bunun iyi bir başlangıç ve gelecek senelerde de Aydın'a bir Türkiye Şampiyonluğu kazandırabilmemize vesile olacak olan güzel bir tecrübe olduğu ümidindeyim. Bu büyük başarının ana yapı taşlarından olan başta Okul Müdürümüz Ferdi Karakaş ve değerli okul idarecilerimiz olmak üzere takımda emeği çok olan öğretmenimiz Zuhal Nas Demir'e, Yardımcı Antrenör arkadaşım Bahadır Kum'a ve Mehmet Gündüz'e, bizi asla yalnız bırakmayan enerji kaynağımız velilerimize ayrı ayrı ve yürekten teşekkür ederim. Elde edilen başarı hepimizin ortak başarısıdır. Aydın'ımıza armağan olsun" dedi. - AYDIN

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Denizli, Türkiye, Konya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başak Koleji, Türkiye İkincisi oldu - Son Dakika


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