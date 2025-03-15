Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ taraftan ceza sahası içinde çizgiye inen Crespo'nun pasında ön direkte Piatek topla buluştu. Piatek'in pasında topu alan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
7. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Malheiro'nun ön direğe çevirdiği topa Banza'nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
11. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç'ün ortasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza yayı içinde Berat kafayla pasını ceza sahası içindeki Yusuf Sarı'ya aktardı. Yusuf'un sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
20. dakikada sol taraftan Yusuf Sarı'nın ortasında iyi yükselen Piatek'in altıpasın gerisinden kafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Alp
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Crespo, Umut Güneş, Deniz Türüç, Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Keny, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Szysz, Operi, Djalo, Figueiredo, Brnic
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Sikan, Banza
Yedekler: Taha Tepe, Cham, Zubkov, Jabol, Serdar Saatçı, Draguş, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Banza (dk. 7) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Deniz Türüç (Başakşehir), Mendy (Trabzonspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Başakşehir 1-0 Trabzonspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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