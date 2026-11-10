Başakşehir 11 haftada 17 puanla 8. sırada, Shomurodov 8 golle 3. sırada yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Başakşehir 11 haftada 17 puanla 8. sırada, Shomurodov 8 golle 3. sırada yer aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir 11 haftada 17 puanla 8. sırada, Shomurodov 8 golle 3. sırada yer aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Başakşehir, Süper Lig'in ilk 11 haftasını 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puanla 8. sırada tamamladı. İlk 5 maçında 1 galibiyet alan ekip, sonraki 6 maçta 4 galibiyetle toparlandı; Shomurodov 8 golle gol krallığında 3. sırada.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan Başakşehir, milli araya 8. sırada girdi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk 11 haftasını 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı. İstanbul temsilcisi, topladığı 17 puanla ligde 8. sırada yer aldı. Sezon başında hedefleri arasında bulunan Avrupa kupalarında mücadele etme fırsatını ise UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda kaybeden turuncu-lacivertliler, ligdeki ilk 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Başakşehir, sonraki 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek performansını yükseltti.

Rakip fileleri 19 kez havalandırdı

Başakşehir, ligde oynadığı 11 karşılaşmada 19 gol atarken, kalesinde 17 gole engel olamadı. Turuncu-lacivertliler, gol yollarındaki etkili performansının 16'sını iç sahada sergiledi. İstanbul ekibi, kalesinde gördüğü 17 golün 10'unu ise deplasman maçlarında yedi.

Shomurodov gol krallığı yarışında 3. sırada

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu ile 22 gol atarak gol krallığını paylaşan Eldor Shomurodov, bu sezon da gollerine devam ediyor. Özbek futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Shomurodov, gol krallığı yarışında 10 golle zirvede bulunan Gift Orban'ın yanı sıra 9'ar golü olan Mohamed Salah, Victor Osimhen ve Dusan Vlahovic'in ardından 3. sırada yer alıyor.

En istikrarlı isim Emin Bayram oldu

Başakşehir'de geride kalan 11 haftanın en istikrarlı futbolcusu, yaz transfer döneminde kadroya katılan Emin Bayram oldu. Süper Lig'deki 11 karşılaşmanın tamamında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 956 dakika sahada kalarak Teknik Direktör Nuri Şahin'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Bayram'ı 929 dakika ile Eldor Shomurodov, 924 dakika ile Olivier Kemen takip etti.

Skov Olsen, takıma hızlı uyum sağladı

Başakşehir'in yeni transferlerinden Andreas Skov Olsen de takıma hızlı uyum sağlayan isimlerden oldu. Danimarkalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki oyuncu, söz konusu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigBaşakşehirFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
13:24
Emlak Katılım’a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
Emlak Katılım'a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
13:12
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:03
Bulgaristan’da sis faciası 70 araç birbirine girdi
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:46:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Başakşehir 11 haftada 17 puanla 8. sırada, Shomurodov 8 golle 3. sırada yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android