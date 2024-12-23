Başakşehir 2-2 Beraberlikte Üzüntü Yaşadı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, çok net pozisyonlardan faydalanamadıklarını belirtti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, galibiyeti hak ettiklerini aktardı.

Maça kötü başladıklarını anlatan Atan, "Çok acı çekiyorum. Kötü başladık, hatta gol yiyerek başladık. Daha sonra oyunun kontrolünü aldık. Bunun meyvelerini de aldık. İki penaltı ve iki gol. Sonra oyun kontrolümüzde geçti. 45 ile 60 arasında 4 veya 5 tane yüzde 100'lük gol pozisyonlarını atamadık. Akan oyunda gol atamadık, duran toplardan goller attık. İkinci yarı kalecimiz yere yatmadı. Klasik bir Kasımpaşa golü yedik. Bir anlık duraksamayla gol yedik. Rakibin sonlara doğru bir pozisyonu var. Normal şartlarda farklı bitmeliydi. Perşembe gününden sonra hak ettiğimiz bir maç daha oynadık. Fiziksel olarak inanılmaz bir yoldayız. Bunlar çok güçlü bir oyunun ayak izleri." diye konuştu.

Atan, devre arasında takıma takviye yapacaklarını vurgulayarak, "Devre arasında 3-4 oyuncu takıma katarsak ikinci yarı en ciddi takımlardan biriyiz. Fiziksel olarak başka bir seviyedeyiz. Oyuncularımdan memnunum. Toplam mesafede de çok iyi durumdayız. Değişim devam edecek. İçimin acıdığı maçlara Cercle Brugge ve bu maç da eklendi. Başaramadık. Uzun bir altı ay geçirdik. Çok fazla maç oynadık. Fazla maç ve üzüntü sığdırdık. Kazandığımız maçların yanı sıra birçok maçta 3 puan çıkarsaydık farklı şeylerden bahsedebilirdik. İlk Avrupa sezonunda çok fazla şey öğrendik. Seneye daha farklı şeyler göstermek istiyoruz. Avrupa'ya gitmek için geçen seneki başarıyı tekrarlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'yı da mücadelesinden dolayı tebrik eden Atan, şunları kaydetti:

"Avrupa'da devam etmek en büyük hayalimizdi. Devre arasında öncelik olarak kadromuzu güçlendirecektik. Kadromuzu yine güçlendireceğiz. Hızımızı artıracağız. 5-6 oyuncunun eksikliği hissedilmedi. Çok iyi oyuncularım sahada değildi. Kasımpaşa deplasmanda namağlup. Rakibimizi de kutluyorum. Avrupa hedefimiz için kupada ve ligde devam edeceğiz."

Savunmada bek bölgesine takviye yapacaklarını da dile getiren Çağdaş Atan, "Defans hattımız iyi ancak bek bölgesini geliştirmemiz gerekiyor. Opoku geliştirdiğimiz oyunculardan biri. Bana göre 10-15 milyonluk bir oyuncu. Bu ligde fark yaratan oyunculardan biri. Opoku bir değer. Duarte, Deniz, Piatek, Opoku bunlar değerli isimler. Bunlar para da edebilir, geliştirilebilir oyuncular. Scout ekibimiz çalışıyor. Önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Değişimi tamamlamamız için kısa mesafede olduğumuzu düşünüyorum. Kaliteyi artırabilirsek ikinci yarı daha iyi olacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.