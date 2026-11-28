İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde son haftalarda yükselen bir performansa imza atan İstanbul Başakşehir, Eyüpspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.

Süper Lig'de oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden turuncu-lacivertli ekip, 20 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligde zor günler geçiren ve geride kalan bölümde sadece 1 galibiyet alabilen Eyüpspor, 3 puanla 18. basamakta bulunuyor.

İstanbul Başakşehir'de 5 eksik

Turuncu-lacivertli takımda Eyüpspor maçı öncesinde sakat oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sezonu kapatan Emin Bayram ile sakatlıkları bulunan Abbosbek Fayzullaev, Hamza Güreler, Christopher Operi ve Yusuf Sarı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ousseynou Ba'nın ise sakatlığı devam ediyor.

Üç futbolcu sarı kart ceza sınırında

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul Başakşehir'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kart gören Olivier Kemen, Umut Güneş ve Ba, Eyüpspor maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 14. haftada Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde 5. randevu

İstanbul Başakşehir ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2024-2025 sezonundan bu yana oynanan 4 maçın 2'sini turuncu-lacivertliler kazandı, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.