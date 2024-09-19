Başakşehir 6. Haftayı BAY Geçti

Trendyol Süper Lig'de 6. haftayı BAY geçecek RAMS Başakşehir, 7. haftada 27 Eylül Cuma günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı.
Rondo çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.
İki gün izin yapacak turuncu-lacivertli ekip, 22 Eylül Pazar günü gerçekleştireceği antrenmanla Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
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