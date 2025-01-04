Stat: Yeni Adana
Hakemler: Erkan Özdamar, Bersan Duran, Abdullah Uğur Sarı
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Ozan Demirbağ (Dk. 58 Osman Kaynak), Yusuf Barası (Dk. 75 Alioui), Ali Yavuz Kol (Dk. 75 Tayfun Aydoğan), Aimbetov
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk. 85 Emre Kaplan), Hamza Güreler, Opoku, Lima, Onur Ergün (Dk. 46 Berat Özdemir), Deniz Türünç, Kemen (Dk. 80 Ömer Faruk Beyaz), Crespo (Dk. 60 Figueiredo), Davidson, Piatek
Gol: Dk. 32 Davidson (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 19 Crespo, Dk. 22 Opoku, Dk. 45+2 Kemen, Dk. 73 Berat Özdemir, Dk. 90+6 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, konuk olduğu Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
57. dakikada Yusuf Barası'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Maestro'nun vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.
71. dakikada Berat Özdemir'den aldığı pasla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün sıyrılmaya çalıştığı kaleci Deniz Eren Dönmezer, son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.
83. dakikada Abdulsamet Burak'ın sol kanattan ortasında, arka direkte Aimbetov'un kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Başakşehir Adana Demirspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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