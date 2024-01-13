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Başakşehir-Alanyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u 3-2 yenerek galibiyete ulaştı. Teknik direktör Çağdaş Atan, iyi bir futbol sergilediklerini belirtti. Atan ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Başakşehir'in hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu vurgulayan Atan, yeni hedefler için inançlarının olduğunu ifade etti.

Başakşehir-Alanyaspor maçının ardından
13.01.2024 - 19:46,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-2 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, iyi bir futbolla galibiyete uzandıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, sözlerine Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

İkinci dakikada yedikleri golle maça adeta 1-0 geride başladıklarını belirten Atan, şöyle konuştu:

"Oyunu özellikle ilk yarı çok iyi domine ettik. Rakip bizi gayet iyi karşıladı. Bir-iki pozisyonumuz var, Piatek'in direkten dönen ve çaprazdan kaçan bir pozisyon. İki tane duran toptan çok iyi gol bulduk. İkinci yarı özellikle skor 3-2'ye gelene kadar muazzam bir oyun vardı. 3-2'den sonra iyi savunduk, iyi pozisyonlar yakaladık, daha rahat bir maç olabilirdi. İki tane kolay gol yedik. Duran toplardan biraz zafiyet verdik. İlk göreve geldiğimiz İstanbulspor maçındaki durumumuzla şu anki durumumuz arasında büyük farklar var. Başakşehir'de durumu anlatma adına, 0 gol, 0 puandı. Şu an 26 puan dördüncülüğe yaklaşmış durumda. Başakşehir'in hedefi belli, her sene Avrupa'da oynamak istiyor, bu hedefle buraya geldik. Bugüne kadar sonsuz destek ve güven veren başkanımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız, ikinci yarı başladı. Devam edeceğiz, oyuncularımı kutluyorum. Alanyaspor ve Fatih hocaya ayrı bir parantez açmak gerek, iyi bir oyun düzenleri var. İyi bir geçiş takımı görüntüsü veriyorlar."

Çağdaş Atan, "Başakşehir için artık yeni hedeflerden daha inanarak bahsedebilir misiniz?" sorusuna, "İnanarak kısmı bence doğru kısım. Daha önce yakalar mıyız? Bir ara puan farkı 13-14'lere çıktı şu an epey azaldı. Oyun oturtmak bir süreç, bizim de ilk defa ligin ortasında takım almamızdan dolayı biraz bocaladık, doğru oyunu, doğru oyuncuları farklı pozisyonlarda, doğru kullanmayı geç bulduk. Şu an 3 tane top bizdeyken formasyon değişikliği yapabilecek planımız, oyuncuların cebinde. Bu işin temeli oyuncu, oyuncu size inandığında ve çalıştığında istediğimiz bağlantı oyunları ortaya çıkıyor. Gelişmeye devam edeceğiz. Ayaklarımızın yere basması gerek. Oyuncularımı kutluyorum." yanıtını verdi.

Josef de Souza'yı kadrolarına kattıklarını hatırlatan Atan, 3 oyuncu daha transfer etmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA
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