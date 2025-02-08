Başakşehir Antalyaspor'a Konuk Oluyor

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, topladıkları 32 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Antalya temsilcisi ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar, elde ettiği 25 puanla 13. sırada kendisine yer buldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.