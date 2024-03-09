Başakşehir, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Başakşehir, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

Başakşehir, Antalyaspor\'u 1-0 mağlup etti

Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u Opoku'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta başka gol olmadı.

09.03.2024 21:03  Güncelleme: 21:08
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada sol taraftan Erdoğan'ın ceza sahası içine yaptığı ortada savunmadan seken topa bekletmeden vuran Buksa'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

67. dakikada sağ taraftan Davidson'un ceza sahasına ortasına altıpasın gerisinden iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Leite topu ayağıyla kornere çeldi.

90+1. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Opoku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berkay Özcan (Josef de Souza dk. 90+4), Kemen (Mahmut Tekdemir dk. 90+4), Deniz Türüç, Aleksic (Emirhan İlkhan dk. 76), Davidson (Figueiredo dk. 84), Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Serdar Gürler, Pelkas, Keny, Yağız Dilek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Erdal Rakip dk. 90+3), Ufuk Akyol (Safuri dk. 69), Larsson (Bytqi dk. 87), Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Gerxhaliu, Milosevic, Ömer Toprak, Naldo, Emre Uzun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Opoku (dk. 90+1) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Opoku (Başakşehir), Sergen Yalçın (Teknik Direktör), Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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