Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşta Piric'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

64. dakikada sağ kanattan Kemen'in ortasında penaltı noktası üzerinde Piatek kafayla topu filelere gönderdi. 3-2

72. dakikada sol taraftan Lima'nın yerden içeri çevirdiği topa, altıpas çizgisi üzerinde Piatek'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-2

80. dakikada Opoku'nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Piatek, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bilal Gölen, Murat Şener

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lima, Berat Özdemir (Onur Ergün dk. 87), Deniz Türüç, Pelkas (Berkay Özcan dk. 46), Figueiredo (Crespo dk. 83), Serdar Gürler (Davidson dk. 83), Keny (Piatek dk. 46)

Yedekler: Deniz Dilmen, Djalo, Metin Emre Karaal, Burak Sefa Kavraz, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor: Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Kelven, Gerxhaliu, Burak İngenç, Erdal Rakip (Gaich dk. 67), Kaluzinski, Djenepo (Soner Dikmen dk. 82), Safuri (van de Streek dk. 82), Larsson, Samudio

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Emre Uzun, Mert Yılmaz, Efecan Gülerce, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Alex de Souza

Goller: Larsson (dk. 2 ve 41) (Antalyaspor), Figueiredo (dk. 43), Deniz Türüç (dk. 61), Piatek (dk. 64, 72 ve 80)

Sarı kartlar: Piatek (Başakşehir), Erdal Rakip, Safuri (Antalyaspor) - İSTANBUL