Başakşehir Avrupa'da 64. Maçına Çıkacak - Son Dakika
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Başakşehir Avrupa'da 64. Maçına Çıkacak

30.07.2025 11:14
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İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More ile 64. Avrupa maçına çıkacak.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk edecek İstanbul Başakşehir, Avrupa'da 64. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 63 müsabakada 24 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 92 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 88 gole engel olamadı.

Avrupa kupalarında Başakşehir

Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi122281528
UEFA Avrupa Ligi2476112435
UEFA Konferans Ligi2715845325
TOPLAM632416239288

Avrupa'da iki kez son 16 turuna yükseldi

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyonu ünvanıyla doğrudan grup aşamasında yer aldı.

İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.

Avrupa'da 9. kez mücadele eden Başakşehir, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında 14. maç

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 14. müsabakasına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Atan idaresinde UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 25 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 13 gol gördü.

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki "İlk"leri ve "En"leri şöyle:

İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

İlk galibiyet: Başakşehir- Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)

En çok maça çıkan: Edin Visca (33)

En çok gol atan: Edin Visca (14)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir Avrupa'da 64. Maçına Çıkacak - Son Dakika

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