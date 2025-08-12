Başakşehir Avrupa Hedefinde

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Viking maçı öncesi yaptığı açıklamada, kısa vadede ilk hedeflerinin Avrupa'da lige katılabilmek olduğunu belirterek, "Umarım kazanarak tur atlarız" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Norveç ekibi Viking ile sahasında karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabaka öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Viking'in kendi liglerinde lider olduğunu hatırlatan Atan, "Harika bir ilk maç oynandı. Oyun kalitesi olarak yüksekti. İki gün antrenman yapma kararı verip sentetik sahada maç oynamaya karar vermiştik. Adaptasyonu sağlamak kolay değildi. Golü yiyerek maça adapte olduk. Erken golden sonra baskıları sertleşti. Bizim mottomuz cesaretli oynamaktı. Baskılarını kırıp pozisyon bulmak istiyorduk. Baskılarda top kayıpları da oldu ama 1-0'lık bölümünde biz de iyi pozisyonlar yakaladık. İkinci yarı soyunma odasından daha iyi dönebilirdik. Her geçen dakika oyunda daha güçlü hale geldik. Oyunumuz da rahatladı. Maçı 3-1 bitirdik. Bir avantaj sahibiyiz ama her şey bitmiş değil. Ciddi bir rakiple oynuyoruz. Beşiktaş geçtiğimiz yıllarda Bodo Glimt'le 2 kere eşleşti ve Bodo hepsinden galip ayrıldı. Roma, Bodo karşısında farklı yenilmişti. Viking şu anda Bodo'nun önünde liginde lider pozisyonda. Rakibin gücünü buradan anlayabiliriz. Çok sıkı bir maç oynayacağız. İyi çalıştık. İlk maçtan sonra ev ödevimiz fazlaydı. Bugün son dokunuşları yapacağız. Baskı yaparken ve karşılarken bazı farklı seçenekleri oyuncularımıza vereceğiz. Umarım kazanarak tur atlarız" ifadelerini kullandı.

"Yarın rakibe bazı sürprizler hazırlamak istiyoruz"

Başakşehir'in 3-1'lik skorla galip geldiği ilk maçta rakip takımla taktik savaşı yaşadıklarını belirten Atan, "Hem kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Kibirli davranmayacağız. İlk maçta bu kadar şiddetli baskı beklemiyordum. Çok fazla maçını analiz ettik rakibin. Onları bu kadar iştahlandıran şey, sahaya adapte olamamamız ve buldukları erken goldü. Kan kokusunu aldılar ve üzerimize böyle gelmeye çalıştılar. Pahalı bir oyun oynuyoruz. Bu oyunda bazen hesap ödemek zorundasınız. Oyuncularımızın kalitesine uygun yerleşimleri ve pas tercihlerini tercih etmeye çalışıyoruz. İlk gol tam planladığımız gibi olmuştu. Yarın kalecimize ve savunma oyuncularımıza farklı pas alternatifleri sunduk. Yarın rakibe bazı sürprizler hazırlamak istiyoruz. Onlar da farklı baskı çeşitleri uyguladılar. İlk maç taktik savaşıydı yarınki maçta böyle geçecek. Önemli olan bunlara doğru reaksiyon vermek. İlk maçta bunu yaptık. İkinci maçta da antrenör reflekslerini göstermek istiyoruz. Yarın kendi evimizde güçlü bir oyun oynayıp bire birde güçlü kalıp oyunda üstünlük kurumak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kısa vadede ilk hedefimiz Avrupa'da lige kalabilmek"

UEFA Konferans Ligi'nde kupayı kazanma hedeflerinin ne durumda olduğu sorulması üzerine Atan, "Bu sene hedeflerimiz her zamanki gibi çok büyük. Başakşehir her sene Avrupa'ya gitmek isteyen bir kulüp. Her sene sizden büyük bütçeye takımlardan ikisini altınıza almanız gerekiyor. Daha heyecanlandıran bir kamp dönemi geçirdik. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Gücümüzün farkındayız ve yapabileceklerimizin hayalini kuruyoruz. Heyecanlanmak güzel ama doğru plan ve oyunla devam etmek her şeyden daha önemli. Kısa vadede ilk hedefimiz Avrupa'da lige kalabilmek ve iyi başlangıç yapıp hedefleri belirleyerek mücadele etmek" diye yanıtladı.

"Bu seneki kadromuz beni çok mutlu ediyor"

Eldor Shomurodov, Davie Selke, Nuno da Costa'dan oluşan hücum hattının forma durumuyla ilgili de konuşan Atan, "Yüzde yüze yakın durumdalar. Yüzde yüze çok yakınız. Onları kullanacağımız anlar muhakkak olacak. Üç oyuncumuz da ağırlıklarını koyuyorlar. Selke ve Shomurodov yüzde yüzlerine ulaşıyorlar. İlk günden beri aramızda olan da Costa da bize değer kattı. Yaşına göre çok atletik ve olgun bir oyuncu. Bu seneki kadromuz beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Davie Selke: "Zor bir rakiple zor bir maç bizi bekliyor"

Başakşehirli futbolcu Selke ise "Yarın zor bir rakiple zor bir maç bizi bekliyor. Zor ama güzel bir maç olacak. İlk maçtaki gol benim için önemliydi. Bu gol yarınki maçta bizi biraz avantajlı duruma getirdi" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL