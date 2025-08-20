Başakşehir Avrupa Hedefinde Kararlı - Son Dakika
Spor

Başakşehir Avrupa Hedefinde Kararlı

20.08.2025 18:45
Teknik Direktör Atan, Universitatea Craiova maçı öncesi Avrupa hedefinde olduklarını ifade etti.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Universitatea Craiova maçı öncesi yaptığı açıklamada, turuncu-lacivertli ekibin DNA'sında olan Avrupa hedefine devam ettiklerini söyledi. Atan, Trendyol Süper Lig'in 1. ve 3. haftasındaki maçların ertelenmesinin doğru karar olduğunu düşündüklerini belirtti.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Rumen ekibi Universitatea Craiova ile yarın sahasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarını söyleyen Atan, "Belki de en önemlisi olacak. 2 tane önemli rakibe karşı güçlü oyunlar oynayarak tur atladık. Kulübün DNA'sında olan Avrupa hedefine devam ediyoruz. Romanya Ligi'nin lideriyle oynayacağız. Bu sene zor yollardan geçip buraya geldik. Oyuncularımla son analizleri de yaptık. Oyuncularımla birlikte doğru olduğunu düşündüğümüz oyunu oynayacağız. Saygı duyduğumuz bir rakip ve teknik adama karşı mücadele edeceğiz. Umarım yarın güzel bir maç izletiriz" ifadelerini kullandı.

"Maçların ertelenmesini doğru karar olarak görüyoruz"

Süper Lig'de 1. ve 3. hafta maçlarının ertelenmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Atan, "Maçların ertelenmesi kararını olumlu buluyoruz. Özellikle Viking maçı programında perşembe, pazar ve çarşamba günü olmak üzere 6 günde 3 maç oynayacaktık. Ertelenmesi bizim için pozitif bir karardı. Takımların yarışmacı hale gelmesi için çok önemli olan play-off serisinde maçların ertelenmesi ülke futbolu için önemliydi. Ertelenmesini gerekli buluyorum. Bugün Fenerbahçe'ye, yarın Beşiktaş ve Samsunspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

Atan, bir süre önce transfer edilen ancak gerekli evrakların eksik olmasından kaynaklı lisansı çıkarılamayan Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev ile ilgili sorunun çözüldüğünü ve bundan sonraki süreçli kadroda olacağını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

17:27
