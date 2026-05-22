Başakşehir, Avrupa Kupalarına Katılma Hakkı Elde Etti

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanmasının ardından Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Trendyol Süper Lig'de 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler, kuruluşundan bu yana 12. sezonda 10. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 34 maçta aldığı 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 57 puanla 5. sırada tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Ligi 3. sırada tamamlayan bordo-mavililerin kupayı kazanmasıyla birlikte Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde eleme oynayacak.

Kuruluş yılı olan 2014'ten bu yana 12. sezonunu geçiren İstanbul temsilcisi, 10. kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı. Başakşehir, Konferans Ligi serüvenine 2. eleme turundan başlayacak. Bu turu geçmesi halinde 3. eleme turuna yükselecek turuncu-lacivertliler, ardından play-off aşamasında mücadele edecek. İstanbul ekibi, play-off turunu da geçmesi durumunda lig aşamasına kalacak.

Başakşehir'in geçtiğimiz sezon Avrupa macerası

Başakşehir, geride kalan sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başladı. Turuncu-lacivertli ekip, bu turda Cherno More Varna'yı 1-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek üst tura yükseldi. Bir sonraki aşamada Viking FK'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden İstanbul temsilcisi, sahasında ise 1-1 berabere kalarak play-off turuna kaldı. Lig aşaması için oynanan play-off turunda Universitatea Craiova ile eşleşen Başakşehir, rakibine sahasında 2-1, deplasmanda ise 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. - İSTANBUL