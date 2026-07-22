Başakşehir, Avrupa Ligi'nde 1-1 Beraberlik Aldı - Son Dakika
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Başakşehir, Avrupa Ligi'nde 1-1 Beraberlik Aldı

22.07.2026 23:15
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Başakşehir FK, Inter Turku ile 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde avantaj sağlayamadı.

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı.

Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetti. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez yaptı.

Karşılaşmaya Başakşehir FK; Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov ve Bertuğ Yıldırım ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Inter Turku ise Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Ampofo, Tuominen, Essomba, Jephta ve Conteh ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Inter Turku, 16'ncı dakikada Jephta'nın golüyle öne geçti. Ani gelişen atakta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Jephta, uzak direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 19'uncu dakikada konuk ekip ikinci gole yaklaştı. Laine'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Kuittinen'in kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı son anda çeldi. Devam eden pozisyonda oluşan karambolde Başakşehir FK savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 20'nci dakikada Başakşehir FK gole yaklaştı. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan uzak direğe yaptığı ortada altıpasın solunda Brnic'in kafa vuruşunda kaleci Huuhtanen, topu ayaklarıyla çıkardı. 26'ncı dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Shomurodov'un şutunda kaleci Huuhtanen, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 33'üncü dakikada Başakşehir FK bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Shomurodov'un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. 39'uncu dakikada Başakşehir FK etkili geldi. Karbownik'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleciden dönen top altıpas içinde Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin vuruşunda kaleci Huuhtanen ikinci kez gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Inter Turku'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir FK, 54'üncü dakikada Emin Bayram'ın golüyle beraberliği yakaladı. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Emin Bayram, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 61'inci dakikada Başakşehir FK etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Brnic'in şutunda kaleci Huuhtanen, meşin yuvarlağı kontrol etti. 79'uncu dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Fayzullayev'in şutunda kaleci Huuhtanen, meşin yuvarlağı çıkardı. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Başakşehir FK ile Inter Turku arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci eleme turu rövanş karşılaşması, 30 Temmuz'da oynanacak.

EMİN BAYRAM VE KARBOWNIK BAŞAKŞEHİR FORMASIYLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Başakşehir FK'nın transfer döneminde kadrosuna kattığı Emin Bayram ile Michal Karbownik, turuncu-lacivertli formayla ilk resmi maçlarına Inter Turku karşısında çıktı. Teknik direktör Nuri Şahin'in ilk 11'de görev verdiği iki futbolcu, yeni takımlarıyla ilk kez resmi bir karşılaşmada forma giydi. Emin Bayram çıktığı ilk maçta takımının golünü kaydetti.

Kaynak: DHA

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